Covid, vaccino russo nell'Unione Europea. Contatti tra l'Ema e l'azienda che produce Sputnik

Vaccino russo nell'Unione Europea, avviato il dialogo tra l'Ema, l'agenzia del farmaco europea, e l'azienda che produce Sputnik, ossia il siero prodotto in Russia. A rendere noto che ci sono stati i primi contatti, di tipo esplorativo, tra i produttori russi e l'Europa è la portavoce della commissione europea che tuttavia ha specificato che "La società non ha ancora presentato una richiesta per l'autorizzazione alla commercializzazione". Si tratta insomma di un approccio preliminare per studiare l'eventuale arrivo nel territorio dell'Unione Europea del vaccino russo.

Nella giornata di oggi, 12 gennaio, l'Ema ha invece ufficializzato di aver ricevuto la domanda di autorizzazione alla commercializzazione del vaccino Astrazeneca. La risposta dovrebbe arrivare entro fine mese.

