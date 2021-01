Matteo Salvini protesta con agenti di viaggio e tour operator: "Sono stati dimenticati dal governo"

12 gennaio 2021 a

a

a

Matteo Salvini ha partecipato alla manifestazione del settore turismo che si è svolta nella mattina del 12 gennaio a Roma. Il leader della Lega è sceso in piazza insieme ad agenti di viaggio e tour operator messi in ginocchio dalla crisi causata dalla pandemia Covid. "Ho portato tutto il mio sostegno a agenti di viaggio e tour operator, un settore allo stremo che rischia di scomparire, fermo da 10 mesi. All'estero dove hanno chiuso hanno rimborsato, qui da noi hanno abbandonato un'intera categoria, peraltro nemmeno riconosciuta come tale dal governo", ha scritto Salvini sul suo profilo Facebook per poi aggiungere;

"Questo è l'interesse del governo Conte per un settore strategico che tornerà a far girare l'economia del Paese più bello del mondo e che non si può lasciar morire: sveglia, non c'è più tempo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.