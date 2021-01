Matteo Renzi attacca: "Sul Recovery prima ci insultano poi ci danno ragione. Non vogliamo ministeri ma più soldi per la sanità"

12 gennaio 2021 a

Matteo Renzi entra di nuovo a gamba tesa sulla crisi di governo. Il leader di Italia Viva ha detto la sua alla vigilia del Consiglio die ministri che dovrà approvare il Recovery Plan attraverso la sua enews. "Prima ci insultano. E poi ci danno ragione senza ammetterlo, adesso è avvenuto anche sul recovery Plan dove ci stanno dando ragione", aggiunge il leader Iv

Rispetto al futuro del governo Renzi ha poi aggiunto: "In molti chiedono come si fa a aprire una crisi di governo con tutti questi morti? Io rispondo: davanti a tutti questi morti, noi non vogliamo più ministeri. Vogliamo più soldi per la sanità. È così difficile da capire?.

