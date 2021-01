Twitter, Libero sbloccato: "Non sappiamo cosa sia successo. Caso inquietante"

12 gennaio 2021 a

Twitter sblocca l'account del quotidiano Libero. Dopo 12 ore di "silenzio" tornano visibili i lanci social del quotidiano. Il profilo era stato sospeso per presunte "attività sospette" e per diverse ore i post non sono stati visibili nelle bacheche degli utenti. Tuttavia, secondo quanto riporta un servizio di Libero Quotiano.it (clicca qui) sono ancora oscure le ragioni del provvedimento di Twitter. "Un caso inquietante", dicono dal giornale.

Cosa è successo? "Stiamo ancora cercando di capirlo", dicono dal quotidiano. Non sembrano esserci contenuti scomodi nel feed. "Stando alle nostre indagini, non siamo stati neppure vittime di un tentativo di accesso illecito al nostro account. Possibile, dunque, che sia scattato una sorta di blocco automatico dopo un ipotetico numero massivo di segnalazioni da parte di chi vorrebbe tapparci la bocca. Insomma, tutto è possibile e ognuna di queste possibilità pone degli interrogativi che, per usare un eufemismo, ci perplimono".

