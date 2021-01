Vittorio Sgarbi su Libero bloccato da Twitter: "Bisogna reagire a questo bullismo digitale: vogliono manipolare dibattito politico"

12 gennaio 2021 a

Vittorio Sgarbi si scaglia contro Twitter dopo aver appreso la notizia del blocco del profilo del quotidiano Libero. "Occorre reagire a questa forma di bullismo digitale", dice il parlamentare e sindaco di Sutri che già nei giorni scorsi aveva criticato in maniera aspra la decisione del colosso social di cancellare il profilo del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump. Per Sgarbi quello di Twitter è un tentativo di entrare a gamba tesa nel dibattito pubblico: "Ormai è plateale: Twitter vuole orientare e manipolare il dibattito politico e adesso anche giornalistico. Tutto ciò è inaccettabile", scrive in un posto pubblicato nella sua bacheca Facebook.

Il profilo di Libero è stato limitato per "attività sospette", ma ancora non si conoscono bene le motivazioni. Le ipotesi sono ancora due: errore tecnico o un provvedimento del social.

