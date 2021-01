Crimi (M5S) avverte Renzi: "Se ritira i suoi ministri non ci sarà nuovo governo con Italia Viva"

12 gennaio 2021 a

Crisi di governo, Vito Crimi avverte Matteo Renzi: "Se ritira i ministri con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo. Esiste un limite a tutto". Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha parlato, in un colloquio con l'Ansa, della crisi di governo. Questa sera, 12 gennaio, ci sarà il Consiglio dei ministri che dovrà approvare il Recovery Plan, subito dopo, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore Renzi dovrebbe ritirare le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti.

"Se ora, nelle condizioni in cui siamo, qualcuno si chiama fuori e saluta la compagnia, per noi è fuori e resta fuori definitivamente"., mette in chiaro Crimi che aggiunge "Non si può abbattere la casa e poi fare un sorriso e dire che va tutto bene".

