Scuola, il ministro Azzolina a Uno Mattina: "La didattica a distanza deve essere limitata nel tempo"

La ministra all'istruzione Lucia Azzolina è intervenuta a Uno Mattina nella puntata in onda il 12 gennaio su Rai Uno parlando della difficile situazione delle scuole italiane alle prese con l'emergenza coronavirus: "La didattica a distanza è una misura che ho fortemente voluto a marzo 2020 ma pensata per un arco temporale limitato, se portata troppo a lungo il rischio è di creare disuguaglianze che colpiscono gli studenti più fragili", ha detto per poi aggiungere: "La scuola è vita, socialità, cura di affettività". Rispetto alle proteste degli studenti per il rientro a scuola che ha commentato che gli studenti scesi in piazza "hanno ragione".

