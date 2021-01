Governo in crisi, Renzi pronto a rompere con Conte dopo l'approvazione del Recovery plan

12 gennaio 2021 a

Prima il Recovery plan, poi la crisi. E' fissata per stasera, alle 21,30, la riunione del Consiglio dei ministri che dovrà approvare il documento. Ma Matteo Renzi, leader di Italia Viva, non ha messo da parte l'idea di archiviare l'esperienza del governo Conte. Per ora ha solo rinunciato a ritirare le ministre di Italia Viva prima del Cdm sui fondi europei. Conte, sarebbe pronto a un rimpasto pur non rinunciando a un passaggio in Parlamento.

Lo strappo tra Conte e Italia Viva appare allargarsi. Lo dice chiaro e tondo il leader di Iv, che accoglie l’appello del Colle a non far esplodere la crisi adesso ma allo stesso tempo prova a non lasciare spazio al premier – e agli alleati – di alzare il muro del Next Generation Eu per proteggere l’esecutivo dalla resa dei conti. “Approviamo questo benedetto Recovery”, batte i pugni, rilanciando anche il tema dei ristori: “Facciamo il quinto decreto, c’è bisogno di correre. Non ne posso più di perdere tempo”.

