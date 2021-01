Quarta Repubblica, sondaggio sul voto ai partiti: Lega al 23,2%, Pd al 20. Stabili FdI e M5S

11 gennaio 2021 a

Lega stabile come primo partito al 23,2% in leggera risalita (+0,2%) rispetto a una settimana fa. Il Pd resiste al secondo posto al 20% (il 4 gennaio era al 20,1). Sostanzialmente stabili Fratelli d'Italia al 16,8% e M5S al 14. Forza Italia in leggerissima crescita al 10,4. E' quanto emerge dal sondaggio sui partiti politici presentato durante la puntata di Quarta Repubblica, il talk show presentato da Nicola Porro, in onda su Rete 4 l'11 gennaio e curato da Tecnè.

Tra gli altri partiti La Sinistra al 3,1%, Azione al 3,1, Italia Viva al 2,8, +Europa 1,9, Verdi 1,5, Altri 3.

