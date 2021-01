Elena Donazzan canta Faccetta nera in radio: bloccata da Facebook e Twitter

11 gennaio 2021 a

Elena Donazzan canta Faccetta Nera in radio e i suoi profili Facebook, Instagram e Twitter sono oscurati. L'assessore del Veneto aveva cantato la canzoncina del Ventennio su richiesta di uno dei conduttori del programma La Zanzara, Giuseppe Cruciani. "Il tuo account è soggetto a restrizioni. I tuoi post precedenti non rispettavano i nostri standard della community, pertanto non puoi pubblicare contenuti o commentare": questo riporta l’avviso ricevuto dalla Donazzan dai social che fanno capo a Mark Zuckerberg. "Mi hanno imbavagliata sui social, impossibilitata temporaneamente a postare e a commentare. Avrei voluto archiviare questa surreale vicenda con un post ma non è stato possibile", ha commentato.

