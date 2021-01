Quarta Repubblica, Tajani: "Forza Italia non entrerà in nessuna maggioranza di sinistra"

11 gennaio 2021 a

"Non entreremo in nessuna maggioranza di sinistra, staremo all'opposizione con serietà". Con queste parole Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia ha stroncato l'ipotesi di un ingresso del partito nell'area della maggioranza di governo. Lo ha detto durante la puntata di Quarta Repubblica. il talk show condotto da Nicola Porro, in onda su Rete 4 l'11 gennaio. "Non ci sarà alcun sostegno a forze totalmente incompatibili con noi, vogliamo che si discuta in Parlamento il Recovery Fund" ha detto Tajani aggiungendo: "Non è un problema legato a Conte, il problema sono i programmi, questo non significa che non ci sia disponibilità da parte nostra a lavorare sui contenuti".

