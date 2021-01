Twitter, Feltri: "Libero come Trump". Sospeso l'account del quotidiano

11 gennaio 2021 a

Twitter sospende l'account di Libero Quotidiano e Vittorio Feltri sbotta: "Noi siamo come Trump, va bene. Io ritengo che twitter sia guidato da una banda di poveri ignoranti che non capiscono le parole, penso possano avere interpretato male alcuni interventi. Mi fa anche piacere sottolineare la loro ignoranza. Sono cose incredibili! Ma penso anche che twitter abbia tutto il diritto di censurare, è un privato e i privati fanno quello che vogliono. C'è una ignoranza dominante e una stupidità senza freni che comanda. Libero come Trump!". Così il direttore editoriale del quotidiano ha commentato la segnalazione ''per attività sospette'' dell'account di Libero da parte di Twitter, con l'alert che appare sul canale social "Attenzione: questo account è temporaneamente limitato"

