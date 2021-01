Recovery Plan, Gualtieri: "Nuova bozza consegnata al premier Conte". Convocato il consiglio dei ministri

11 gennaio 2021 a

Recovery Plan, il ministro Roberto Gualtieri ha consegnato la nuova bozza al premier Giuseppe Conte. Contestualmente è stato convocato il consiglio dei ministri, in programma martedì 12 gennaio alle ore 21.30. "Nella nuova bozza di 170 pagine ci sono progetti, strategie e risorse per far ripartire l'Italia", ha detto il ministro dell'economia. "Ora nel Governo, in Parlamento e nel Paese si apre la fase di analisi, miglioramento, decisione", ha tweettato. Dalle prime indiscrezioni sul testo, ci sono 8 miliardi stanziati per il settore del turimo e oltre 46 per quello della digitalizzazione. Ora bisogna vedere se le due ministre di Italia Viva saranno presenti alla riunione e se il documento sarà condiviso anche da Italia Viva.

