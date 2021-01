Quarta Repubblica, sospesa a scuola perché ha abbracciato l'amica. La mamma: "Non l'ho sgridata"

11 gennaio 2021 a

a

a

Ragazzina sospesa a scuola perché ha abbracciato l'amica. La storia ha aperto la puntata di Quarta Repubblica, la trasmissione condotta da Nicola Porro, in onda nella serata dell'11 gennaio su Rete 4. In collegamento la signora Andreina, mamma dell'adolescente che ha raccontato quanto è avvenuto in un comune del Veneto. "Mia figlia aveva la mascherina ed ha solo abbracciato una sua amica. In precedenza era stata ripresa perché era stata sorpresa un paio di volte con la mascherina abbassata. Per quanto mi riguarda non l'ho sgridata, non c'è nulla di male ad abbracciare un'amica".

"Anche mia figlia quando è tornata all'asilo ha abbracciato le sue compagne, una sospensione mi sembra veramente troppo", ha commentato Beatrice Lorenzin ospite in studio. "basta con questo terrorismo psicologico", ha concluso Porro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.