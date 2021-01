Otto e Mezzo, Bersani su Renzi: "Nessun governo è mai caduto per la bozza di un documento"

11 gennaio 2021 a

Pierluigi Bersani, ospite di Otto e Mezzo, parla della crisi della maggioranza e mette Renzi nel mirino. "Nessun governo è mai caduto per la bozza di un documento", ha detto l'ex segretario Pd facendo riferimento al Recovery Plan. "Normalmente in un governo i documenti e le bozze si discutono, anche in maniera accesa, si spostano i fondi e le risorse ma poi si trova una sintesi". "Renzi, invece, sta facendo con Conte un po' come con Letta...", ha evidenziato l'esponente Pd che tuttavia non esclude "che si possa tornare alle urne, ipotesi a cui evidentemente Matteo Renzi attualmente non crede".

