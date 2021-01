Papa Francesco, il grazie di Pier Silvio Berlusconi: "Un onore l'intervista in esclusiva di domenica"

11 gennaio 2021 a

Un grazie a Papa Francesco per la concessione dell'intervista che è andata in onda domenica sera su Canale 5. Arriva da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che commenta con grande soddisfazione l'esclusiva di carattere mondiale che il Pontefice ha concesso al suo gruppo. "Grazie a Papa Francesco per averci dato l'importantissima opportunità di realizzare un vero e unico servizio per il pubblico. Siamo orgogliosi e onorati del valore editoriale espresso da Tg5 e Mediaset con la diffusione in tutto il mondo del messaggio del Santo Padre". Canale 5 è stata la prima rete italiana assoluta con 5.4 milioni di telespettatori. Clicca qui per rivedere l'intervista a Papa Francesco.

