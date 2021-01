Covid, la bozza del piano pandemico: se le risorse sono scarse, scegliere chi curare

11 gennaio 2021 a

Se le risorse sono scarse si deve scegliere chi curare. E' un passaggio della bozza del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023. Nel documento si legge che "quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori probabilità di trarne beneficio". Si spiega anche che non è possibile agire violando gli standard dell'etica e della deontologia ma "può essere necessario privilegiare il principio di beneficialità rispetto all’autonomia, cui si attribuisce particolare importanza nella medicina clinica in condizioni ordinarie. Condizione necessaria affinché il diverso bilanciamento tra i valori nelle varie circostanze sia eticamente accettabile è mantenere la centralità della persona".

