Nuovo Dpcm, niente zona arancione nei week end. Confermato limite di due ospiti in casa. E' quanto è emerso dal confronto tra il governo e le Regioni sul nuovo Dpcm legato all'emergenza Covid che entrerà in vigore il 16 gennaio. Confermata l'ipotesi di un divieto di asporto di cibi e bevande dai bar dopo le 18 ma, a differenza delle voci che erano circolate, il governo non sembra intenzionato a rendere zona arancione tutta l'Italia nei fine settimana. Resteranno anche le norme sugli ospiti che sono state in vigore durante le feste: perciò le visite a parenti e amici sono consentite a non più di due persone adulte e minori di 14 anni. Comunque sempre nell'ambito della Regione e per non più di una visita al giorno.

L'intenzione del governo - secondo quanto riporta il Corriere della Sera - è quella di confermare coprifuoco e chiusura di palestre e piscine. Il governo sta valutando invece se confermare le chiusure di musei e piste da sci.

