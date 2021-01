Governo, rivolta M5S contro Boschi ministro

11 gennaio 2021 a

a

a

Governo, rivolta nel M5S sull'ipotesi di Maria Elena Boschi ministro. La levata di scudi su un possibile ingresso della fedelissima di Renzi - si parla del ministero del lavoro, al posto di Nunzia Catalfo - ha allarmato parlamentari e base dei Cinque Stelle, che lamentano i troppi "scheletri nell'armadio" della Boschi, facendo riferimento soprattutto al caso Banca Etruria, ma anche alla riforma costituzionale del 2016, poi bocciata dal referendum. "Boschi ministro? Bisogna essere coerenti. Ha troppi scheletri, no grazie", dice per esempio il senatore Alberto Airola. Durissima anche Roberta Lombardi: "Provo pena per il popolo italiano. Alla fine si riduce tutto a questo? Di nuovo?".

