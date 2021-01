Covid, il premier Conte: "Arriva nuova impennata dei contagi. Non sarà facile. Ancora sacrifici"

11 gennaio 2021 a

In Italia sta arrivando una nuova pesante impennata di contagi da Covid 19. "Dopo Gran Bretagna, Irlanda e Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora sacrifici". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando del virus durante il Tg3. Dichiarazioni da brividi che arrivano proprio mentre il governo italiano sta preparando nuove misure restrittive per cercare di affrontare quelli che sembrano i mesi peggiori dall'inizio della pandemia. Tra i vari provvedimenti che il governo vuole introdurre nel prossimo Dpcm, c'è anche il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le 18.

