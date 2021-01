Lega: "Boldrini chiede 150 mila euro a Salvini per diffamazione". Lei replica: "Non li ho chiesti io"

11 gennaio 2021 a

Laura Boldrini ha chiesto 150 mila euro a Matteo Salvini per diffamazione. A renderlo noto è un comunicato della Lega. "È la richiesta riportata nell’invito alla mediazione civile che l’ex presidente della Camera ha inviato al leader leghista: ritiene di essere stata diffamata a mezzo stampa", battono le agenzie. Poco dopo la smentita di Boldrini: "C’è una azione civile avviata nei confronti di Matteo Salvini per risarcimento danni ma la cifra indicata dalla Lega non è riferibile a una nostra richiesta". ha detto l’ex presidente della Camera replicando alla nota diramata dalla Lega. Per la deputata, quella è la cifra indicata dalla Camera di mediazione.

