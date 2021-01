Vaccino Covid, Zampa: "Utilizzare tutte le dosi subito senza pensare al richiamo"

11 gennaio 2021 a

a

a

"Utilizzare tutte le dosi del vaccino Covid subito senza riservarle per il richiamo". Sono le parole del sottosegretario alla Salute Sandra Zampa che interviene nel dibattito relativo alle scorte che il nostro paese sta mettendo da parte per quando dovranno essere effettuate le seconde dosi di richiamo. "Si possono esaurire le dosi senza riservare per il richiamo", ha detto a Sky Tg24.

I richiami per Sandra Zampa non sarebbero comunque a rischio "tenendo conto che le 450mila dosi del vaccino Pfizer arrivano settimanalmente, tenderei a dire che le dosi vadano tutte utilizzate subito per vaccinare più persone". Insomma ci sarebbero comunque vaccini per far fronte ai richiami.

