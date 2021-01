Crisi, Bellanova (Italia Viva): "Pronta a dimettermi dal governo, il recovery non basta"

11 gennaio 2021 a

"Pronta a dimettermi dal governo, il recovery non basta". Lo ha dichiarato il ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova (Italia Viva) rendendo ancora più incandescente la vigilia del consiglio dei ministri in programma per domani sera, 12 gennaio, e durante il quale dovrebbe essere varato il recovery plan.

Per quanto riguarda il piano la ministra non ha messo in discussione l'approvazione del piano ma poi ha puntualizzato a Sky Tg24: "Siamo all'11 gennaio e il Recovery non ci è ancora stato consegnato. Io sono stufa degli appelli a fare presto, ma sulla base di che? Dalle tabelle comunque posso dire che ancora non ci siamo".

