Beatrice Lorenzin, l'amore per i due figli e il marito. Ecco chi è Alessandro Picardi

11 gennaio 2021 a

a

a

Beatrice Lorenzin divide il suo impegno per la politica con l'amore per la famiglia. Il marito è Alessandro Picardi, direttore delle relazioni istituzionali e internazionali della Rai e presidente di TvSat. La coppia è sposata da settembre 2016. Poco più di un anno prima, il 7 giugno 2015, avevano avuto due figli: Francesco e Lavinia, il cui scatto poco dopo la nascita era stato pubblicato dall'allora ministro sui propri profili social. "Ecco Francesco e Lavinia, mamma e papà felici ed emozionati", aveva scritto in un tweet il ministro che, da allora, ha continuato nell'impegno politico finendo per aderire al Pd di Nicola ZIngaretti, dopo una lunga carriera politica in Forza Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.