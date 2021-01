Beatrice Lorenzin, da Berlusconi a Zingaretti: i cambi di partito dell'ex ministro

11 gennaio 2021 a

Beatrice Lorenzin, 48 anni, nella sua carriera politica è stata protagonista di diversi cambi di partito, che l'hanno portata da Berlusconi a Zingaretti. Lorenzin ha iniziato la sua carriera politica nel 1996 in Forza Italia, venendo eletta nella circoscrizione di Ostia l'anno successivo. Giornalista, dal 2001 è consigliere comunale di Roma. Capo della segreteria di Paolo Bonaiuti tra 2004 e 2006 (quando era sottosegretario alla presidente del consiglio), è stata eletta alla Camera nel 2008 per il Pdl. Riconfermata nelle elezioni del 2013, viene nominata ministro della salute nel governo Letta. Dopo l'uscita di Forza Italia dal governo, lascia il partito di Berlusconi per aderire al Nuovocentrodestra di Alfano. Nel 2017 Ncd si scioglie e aderisce ad Alternativa Popolare, che sostiene il Pd di Renzi. Nel 2018 viene confermata alla Camera con la lista Civica Popolare, l'anno seguente aderisce al Pd di Nicola Zingaretti. Attualmente non ricopre alcuna carica istituzionale.

