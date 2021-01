L'aria che tira, De Magistris: "Scuole chiuse, ragazzi attratti dalla criminalità"

11 gennaio 2021 a

"Se i ragazzi non vanno più a scuola possono essere attratti dal crimine e dal non far nulla", sono le parole del sindaco di Napoli Luigi De Magistris pronunciate in collegamento con la trasmissione L'aria che tira in onda su La 7 dell'11 gennaio.

L'argomento è la riapertura o meno delle scuole per l'emergenza Covid. "La Campania è la regione che più in ritardo ha aperto le scuole e quella che immediatamente le ha chiuse, questo non ce lo possiamo consentire, avevamo organizzato bene il trasporto", ha detto il primo cittadino che ha poi lanciato l'allarme legato alla criminalità che, con i ragazzi che non vanno in aula, potrebbe rappresentare una sirena per i giovani.

