Vittorio Sgarbi difende Trump: "Twitter si schiera politicamente". Anche il parlamentare critico d'arte e sindaco di Sutri si schiera contro il social che ha cancellato il profilo del presidente uscente degli Usa dopo le violente manifestazioni legate alla ratifica delle elezioni che hanno incoronato Biden. "Twitter non è estranea alle dinamiche della politica. E in questo modo aumenta il suo potere (e dunque controllo) nei confronti della stessa politica", commenta Sgarbi condividendo un articolo del Corriere della Sera che metteva in risalto in fatto che lo stesso social non censura i dittatori.

Per quanto riguarda la cancellazione del social Parler dai server di Google e Amazon Sgarbi ci va giù duro: "La rete sempre più imbavagliata. E in mano a poche aziende private che si schierano politicamente. Spazi di libertà sempre più ridotti".

