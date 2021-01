Stasera in tv 11 gennaio, su Rai 3 torna Report: mascherine, dati Covid e il mistero degli influencer

11 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 11 gennaio, su Rai 3 torna Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Inizio alle ore 21.20 per una puntata che si annuncia particolarmente intensa. Si comincia con il servizio Gli smascherati realizzato da Rosamaria Aquino con la collaborazione di Norma Ferrara e Edoardo Garibaldi. Si occupa ancora una volta dei dispositivi di protezione, in particolare le mascherine. Un viaggio tra i mediatori diventati milionari e i dispositivi che continuano ad arrivare negli aeroporti, anche se l'Italia non ne compra più. Segue l'inchiesta dal titolo In diretta di Giuliano Marrucci con la collaborazione di Eleonora Zocca. PewDiePie è stato il primo famoso youtuber. Dieci anni fa ha pubblicato la sua prima clip che lo riprendeva ai videogiochi. Oggi i suoi video sono stati visti 26 miliardi di volte. Secondo le stime a fine 2020 ha guadagnato poco meno di 60 milioni di dollari. Ma di recente molti influencer sono passati al meno noto Twitch. Perché? L'ultimo servizio della puntata è intitolato Dietro il dato e è di Antonella Cignarale con la collaborazione di Marzia Amico. Si torna a parlare di Covid e soprattutto dell'enorme quantità di dati che ogni giorno vengono del aziende sanitarie devono monitorare. Altri sono quelli raccolti a livello regionale che spesso non vengono inviati ai vertici nazionali. Secondo Report non c'è un solo dato solido nazionale sul rischio di trasmissione del contagio. E quando si parla dei posti che si liberano in terapia intensiva, non si capisce se accade per pazienti dimessi o deceduti.

