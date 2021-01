Giovanni Toti omaggia Fabrizio De André e viene insultato sui social: "Lui ti avrebbe schifato"

11 gennaio 2021 a

Giovanni Toti omaggia Fabrizio De André e viene insultato sui social Il presidente della Regione Liguria ha ricordato in un post il cantautore genovese nel giorno dell'anniversario della sua morte che risale all'11 gennaio del 1999. Il post è stato preso di mira da diversi utenti di Facebook: "Lui ti avrebbe schifato", "Non sei degno di parlare di De André". Sono solo alcuni degli insulti ricevuti dal governatore.

Toti ha subito reagito: "L’arte non è di destra o di sinistra. L’arte è un bene universale, di tutti e per tutti. Trovo quindi vergognose e fuori luogo le critiche di chi scrive che io non sia degno di nominare De André, né di ascoltarlo. Ma davvero la vostra idea di libertà e democrazia, che tanto difendete, è questa?".

