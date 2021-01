11 gennaio 2021 a

a

a

Conte, redditi del premier in calo nel 2020: l'ultimo anno ha dichiarato 158.474 euro. Nel 2018 la sua dichiarazione ammontava a 370.314 euro, mentre nel 2019 la sua dichiarazione era arrivata a 1.155.229 euro. Quasi un milione in meno in tre anni, quindi, per il premier alle prese con la crisi di maggioranza. Invariata, invece, la sua situazione patrimoniale: il premier quindi conserva la proprietà di un fabbricato a Roma e di una vecchia Jaguar XJ6, immatricolata nel ’96. Prima del suo ingresso in politica, come professore universitario e avvocato civilista Conte (come riportato nella dichiarazione dei redditi del 2018 e in riferimento al periodo d’imposta 2017), denunciava al fisco 380mila euro. Nel 2019 il reddito complessivo è salito in quanto - secondo quanto precisato a suo tempo da fonti governative - Conte, appena nominato premier ha dovuto chiudere tutti gli incarichi pendenti fatturando così in un solo anno importi che altrimenti sarebbero stati diluiti nel corso del tempo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.