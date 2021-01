Recovery, Conte: "Domani sera approvazione in consiglio dei ministri"

11 gennaio 2021 a

"Domani sera approvazione Recovery in consiglio dei ministri". L'annuncio è arrivato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed è riportato come notizia dell'ultim'ora dai principali siti di informazione. Il documento su come utilizzare i soldi per far ripartire l'economia italiana approda nel consiglio dei ministri in un momento delicato sia per il paese che per il governo. Infatti Italia Viva continua a chiedere chiarezza sul documento e Matteo Renzi nel pomeriggio ha attaccato a L'aria che Tira: "Molti ministri non hanno letto il documento".

Da quello che si è appreso Conte ha commentato parlando della situazione legata all'emergenza: "Dobbiamo ancora fare dei sacrifici per l'impennata dei contagi"

