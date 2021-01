L'Aria che Tira, Renzi: "Non possiamo buttare nel water i soldi delle prossime generazioni"

11 gennaio 2021 a

"Non è pensabile che noi spendiamo i soldi delle prossime generazioni per buttarli nel bagno". Matteo Renzi si è contenuto, dopo un'occhiataccia della moglie fuori dall'inquadratura, ma il concetto è arrivato lo stesso. Il leader di Italia Viva, al centro dell'attenzione per il possibile rimpasto di governo, è intervenuto durante la puntata de L'Aria che Tira in onda l'11 gennaio su La 7.

Con Miyrta Merlino ha parlato della crisi di Governo. "L'idea che noi facciamo tutta questa battaglia sui contenuti per accontentarci di una poltrona sarebbe profondamente sbagliata", ha aggiunto Renzi che ha anche specificato che il problema "non è se Conte resta al suo posto, ma se ci restiamo noi".

