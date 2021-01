Dpcm Covid, abbassare indici rischio per facilitare ingresso Regioni in zona arancione o rossa. Proposta del ministro Speranza

11 gennaio 2021 a

Rendere più veloce l'ingresso delle regioni a rischio in zona arancione o rossa. E sarebbe possibile farlo intervenendo sugli indici di contagio. Questa è la proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, avanzata nel corso della riunione tra il governo e le Regioni. Speranza ha ribadito che sarà mantenuto il modello delle fasce, ma anche che sarà confermato l'abbassamento della soglia dell'Rt. Con 1 si va direttamente in zona arancione e con 1.25 in zona rossa. Inoltre è stato ribadito che senza le misure restrittive che sono state utilizzate a Natale, sulla pandemia da Covid l'Italia ora avrebbe numeri ben più drammatici. E ha invitato ad analizzare quelli degli altri paesi d'Europa.

