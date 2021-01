Quarta Repubblica, Covid e Donald Trump gli argomenti del programma di Nicola Porro

11 gennaio 2021 a

Stasera in tv, 11 gennaio, su Rete 4 a partire dalle ore 21.25 appuntamento con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro. Gli argomenti sono la possibilità di tornare al voto nonostante la pandemia, il punto sui vaccini, il lockdown, le chiusure per zone, le fasce orarie, i sacrifici sostenuti a Natale. Ma si parlerà anche della situazione negli Stati Uniti e della possibile rimozione di Donald Trump. Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti, a iniziare da Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma e presidente dell'Associazione delle industrie cinematografiche.

Inoltre annunciata la partecipazione di Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia; Beatrice Lorenzin, parlamentare Pd ed ex ministra della Salute; Marco Cappato, esponente radicale. Ci saranno anche Guido Rasi, ex direttore Ema; lo storico Giordano Bruno Guerri; suor Anna Monia Alfieri e i giornalisti Roberto Arditti e Daniele Capezzone. Come sempre incursioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

