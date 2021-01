Covid, Crisanti: "Chiudere tutto se in Veneto arriva la variante inglese"

11 gennaio 2021 a

"Bloccare tutto se in Veneto c'è variante inglese". Lo ha detto il virologo Andrea Crisanti a AdnKronos Salute che lo ha interrogato sulla possibile diffusione della variante del Covid nella Regione. "Posso solo dire che nel mio laboratorio fra tutte le varianti che ho analizzato la variante inglese non c’è, non l’abbiamo mai rilevata. Ma se il problema fosse questa variante allora dovremmo bloccare tutto il Veneto, altro che zona rossa". Ha dichiarato direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino spiegando: "Abbiamo bloccato tutti i voli con il Regno Unito e imposto misure durissime per bloccare la dispersione di questa variante. Se adesso la stessa variante è il problema principale del Veneto dovremmo bloccare anche tutta la Regione". L’esperto dell’università di Padova è tuttavia scettico. A sollevare il dibattito sono state le parole del governatore veneto Luca Zaia che ha chiamato in causa la variante Gb come il fattore che avrebbe fatto impennare i contagi negli ultimi giorni.

