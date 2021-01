Crisi, Rosato (Italia Viva): "Non vogliamo ministero della Difesa, la priorità è il rilancio dell'economia"

11 gennaio 2021 a

"Non vogliamo il ministero della difesa, la nostra priorità resta il rilancio dell'economia". Sono le parole di Ettore Rosato (Italia Viva) pronunciate durante una diretta andata in onda durante la trasmissione L'Aria che Tira su La 7 l'11 gennaio. L'esponente renziano ha risposto in qualche modo ad Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, che aveva ipotizzato uno scenario che vedeva appunto Renzi puntare al ministero della Difesa per uno dei suoi per poi puntare a un ruolo nella Nato. "Siamo molto preoccupati dei ritardi di questo governo rispetto ai temi economici, questo è il governo dell'immobilismo", ha aggiunto Rosato per poi concludere: "Saremo molto più interessati a dare il nostro contributo in tutti i ministeri economici per dare un contributo al nostro paese"

