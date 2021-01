Covid, l'Oms: "Nel 2021 il vaccino non garantirà l'immunità di gregge"

11 gennaio 2021 a

a

a

Per il Covid 19 siamo purtroppo ancora lontani dall'immunità di gregge che i programmi di vaccinazione non riusciranno a garantire nel breve periodo. Lo ha ribadito un alto funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I problemi sono diversi. Per primo il limitato accesso dei Paesi poveri ai farmaci, ma anche la mancanza di fiducia di una parte della comunità che non crede alla vaccinazione e le possibili mutazioni del virus. Dale Fisher, presidente della rete di allerta e risposta alle epidemie dell'Oms, ha spiegato che non torneremo rapidamente alla normalità: "Dobbiamo ottenere l'immunità di gregge ma non la vedremo nel 2021", ha sottolineato.

