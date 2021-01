Sallusti: "Renzi forse vuole andare alla Nato". La rivelazione a L'Aria che tira

11 gennaio 2021 a

a

a

"Matteo Renzi forse vuole andare alla Nato". Lo ha detto il direttore de Il Giornale Alessandro Sallustri intervenuto l'11 gennaio durante la trasmissione l'Aria che Tira in onda su La 7 . Parlando della crisi di governo e del possibile rimpasto: "Renzi vuole un ministero che è quello della Difesa e vuole che i servizi segreti vadano in mani amiche, se non proprio al suo partito a qualcuno molto vicino". Per Sallusti Renzi - che ha aperto la crisi sul Recovery Found - "non la racconta giusta". Il piano sarebbe quello di puntare alla Nato: "Se vuole andare lì avere la sponda del ministero della Difesa può essere un vantaggio."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.