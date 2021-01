Covid, il governatore Giani: "Adesso serve anche un vaccino per gli under 16"

11 gennaio 2021 a

"Occorre sviluppare un vaccino anti Covid per i ragazzi che hanno meno di 16 anni". Lo sostiene Eugenio Giani, governatore della Toscana, durante una intervista a Radio Toscana. "Mi dispiace che si stia attrezzando il piano dei vaccini con un limite di età che va dai 16 anni in su - dice il presidente - E' vero che sugli adolescenti ci sono meno complicazioni e ci sono state meno sperimentazioni e le imprese farmaceutiche ritengono più conveniente puntare sul vaccino per gli adulti, ma mi auguro che le nostre autorità si muovano su un sistema di premialità per chi possa sviluppare un vaccino adatto anche al di sotto dei 16 anni. Quest'estate vorrei avere la possibilità di mettere in sicurezza anche i nostri ragazzi".

