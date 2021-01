Scuola, la ministra Azzolina: "La Dad non funziona più. Preoccupata per gli studenti"

11 gennaio 2021 a

"La Dad non funziona più, sono preoccupata per gli studenti. Nelle regioni gialle è tutto aperto tranne le scuole". A lanciare l'allarme sul futuro della formazione degli studenti è il ministro Lucia Azzolina che l'11 gennaio è intervenuta a Radio Rai 1 sulla situazione delle scuole italiane alle prese con l'emergenza sanitaria legata al Covid: "Sono molto preoccupata, oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati ed sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica". Per il ministro "è difficile per gli studenti comprendere perché non rientrano a scuola, capisco le loro frustrazione: la scuola è un diritto costituzionale se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui". "Il rischio zero non esiste, ma non esiste in alcun ambito - ha aggiunto - . All'interno delle scuole il rischio è molto basso e lo testimoniano gli studi italiani ed europei".

