Luigi De Magistris a Non è l'Arena: "Candidarmi in Calabria? Ipotesi concreta, è la mia seconda terra" | Video

L'attuale sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, durante la puntata di Non è l'Arena, in onda su La7 domenica 10 gennaio, ha svelato un progetto riguardante il suo futuro politico: "Ipotesi concreta di una mia candidatura alla Regione Calabria", ha affermato.

Poi, incalzato dal conduttore Massimo Giletti, è entrato maggiormente nel dettaglio: "Tra una settimana deciderò - ha spiegato - non sarà uno schieramento politico tradizionale. Ho passato in Calabria nove anni, per me è la mia seconda terra, è una candidatura che è venuta dal basso e ci sto pensando, tra l'altro le elezioni in Calabria coincidono con la fine del mio secondo mandato a Napoli, ci sto pensando seriamente".

