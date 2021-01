Governo, Matteo Renzi: "Casalino dice che ci asfalta in Parlamento? Faccia bene i conti. Ci vediamo in Senato"

11 gennaio 2021 a

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha parlato della situazione politica a Rtl 102,5: "Io non ho mai chiesto la conta in Aula, il presidente del Consiglio ha detto: ’ci vedremo in Aula e ci conteremo lì’", ha rivelato. Poi il discorso si è spostato sul Recovery plan: "Approviamo questo benedetto Recovery. Ma mettiamo questi soldi per le cose utili. Anzi a Conte diciamo: ’corri, presenta il Recovery, presenta i ristori. Hanno detto di chiudere i bar dopo le 18 non permettendo l’asporto e se tu li chiudi, devi dargli i ristori. Allora facciamolo questo decreto ristori. C’è bisogno di correre, non ne posso più di perdere tempo", ha sottolineato Renzi.

Il leader di Iv prosegue: "A me del cambio di governo interessa zero, il problema non è come si cambia il governo ma come si affronta la pandemia. A me non importa nulla delle poltrone, ma che non si buttino i soldi in arrivo dall’Europa. Quindi o li spendiamo bene o spendeteli senza di noi", ha aggiunto. Poi una stoccata finale a Casalino, portavoce del premier Conte: "Io ho proposto dei contenuti e se la reazione di Conte e dei suoi collaboratori è ’andiamo in aula e li asfaltiamo', io spero soltanto che hanno fatto bene il conto dei numeri. Se danno queste veline ai giornali, sapete che c’è? Ci vediamo in Senato".

