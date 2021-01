Scuola, Speranza sulle chiusure: "Alle superiori rischio oggettivamente più alto"

10 gennaio 2021 a

Scuole, il ministro Speranza spiega i criteri scelti dal governo in tema di chiusure. Ospite di Che tempo che fa su Rai 3, il ministro ha sottolineato come "durante la prima ondata, il 4 marzo, abbiamo deciso di chiudere le scuole. In questa seconda ondata abbiamo scelto di salvaguardarle per quanto possibile, in particolare le elementari e le medie. Siamo riusciti a portare l’Rt da 1,7 a 0,8 con le scuole primarie aperte. Per le scuole superiori è diverso, ce lo dicono anche gli scienziati, quindi dobbiamo stare attenti e per quello si è scelta spesso la didattica a distanza. E ora le Regioni hanno deciso di rinviare l’apertura delle superiori. Ma lì c’è un rischio oggettivamente più alto. Non c’è una formula magica, siamo alla ricerca di un equilibrio", ha detto il ministro intervistato da Fabio Fazio.

