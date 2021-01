Che tempo che fa, Speranza: "Contagi in crescita nei prossimi giorni"

10 gennaio 2021 a

A Che tempo che fa il ministro Roberto Speranza parla di "contagi in crescita nei prossimi giorni", per cui "ci attendono settimane difficili, come d'altronde nel resto d'Europa". Il titolare del dicastero della salute, ospiti di Fabio Fazio su Rai 3, ha inoltre annunciato che entro venerdì saranno pubblicato il nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio. Riferendosi a questo, Speranza ha confermato la maggior parte delle restrizioni in vigore - come coprifuoco alle 22 e stop a spostamenti tra regioni - annunciando anche qualche ulteriore limitazione proprio per contenere i nuovi contagi, che si annunciano ancora in salita nei prossimi giorni.

