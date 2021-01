Governo, i 30 punti del documento di Renzi

10 gennaio 2021 a

Un documento di 30 punti inviato da Matteo Renzi al governo sulle principali questioni politiche in calendario e per rilanciare l'azione dell'esecutivo. I 30 punti sulle "principali questioni politiche aperte" sono stati elencati da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in una lettera inviata a Goffredo Bettini, esponente di vertice del Pd, lo scorso 6 gennaio. Nella missiva, che LaPresse ha potuto visionare, si parla fra le altre cose di Mes, Autostrade, lotta all’evasione fiscale, riforme fino alle prossime elezioni comunali. Intanto è atteso tra domani e lunedì il nuovo consiglio dei ministri che dovrebbe discutere e licenziare la bozza del Recovery Plan.



Recovery Plan, allarme di Marattin (Iv): "Spariti diversi miliardi"

