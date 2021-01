Covid, Catalfo: "In decreto ristori altri soldi per la cassa integrazione"

10 gennaio 2021 a

Covid, altri soldi per la cassa integrazione in arrivo con il decreto ristori. La conferma arriva dal ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, che al Tg1 ha spiegato: "Con il nuovo decreto Ristori rifinanzieremo la cassa integrazione e ulteriori misure per lavoratori e imprese". Già nei giorni scorsi Catalfo aveva ipotizzato altre 12 settimane di cassa integrazione in deroga, da utilizzare entro il 31 marzo. Contestualmente la ministra pentastellata ha parlato anche della riforma degli ammortizzatori sociali, spiegando come la "riforma toccherà tre punti fondamentali: universalismo, allargando questi strumenti a tutti i lavoratori con un’attenzione agli autonomi, semplificazione e collegamento con le politiche attive del lavoro". Infine ha espresso la sua soddisfazione per il raddoppio delle risorse per giovani e occupazione previste dalla bozza del Recovery Plan.

