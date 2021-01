Non è l'Arena, vaccino e siringhe: a che punto è la situazione in Italia?

10 gennaio 2021 a

a

a

Vaccino e siringhe. A che punto è il nostro Paese? Come è messa l'Italia? Qual è la strada da percorrere per cercare di raggiungere l'immunità di gregge? Abbiamo il personale medico e gli strumenti per raggiungerla? Se ne parlerà stasera in tv, 10 gennaio, nella prima puntata 2021 di Non è l'Arena. Nel programma condotto da Massimo Giletti si confronteranno il viceministro Pierpaolo Sileri, Tommaso Cerno, Alessandro Cecchi Paone e Matteo Bassetti. Previsti gli interventi anche di Alessandro Cecchi Paone e Sandra Amurri. Focus sui problemi della Calabria a cui si aggiungono anche i ritardi nella corsa al vaccino. Tra gli ospiti anche Luigi De Magistris, Antonio Belcastro e Lino Polimeni.

