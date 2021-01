Covid, Arcuri: "Vaccino Astrazeneca forse solo a under 55: attendiamo esito Ema"

10 gennaio 2021 a

Covid, il vaccino di AstraZeneca potrebbe essere adatto solo agli under 55. Lo ha detto Domenico Arcuri, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3. Arcuri ha poi aggiunto che, a tal riguardo, è in attesa di indicazioni ufficiali da parte dell'Ema, per modulare così il proseguo della campagna. "L'Ema sicuramente non perderà tempo, probabilmente il via libera arriverà entro fine gennaio". Il commissario all'emergenza sanitaria, nel fare il punto sulla situazione in Italia, ha ricordato come siano stati già vaccinate 600 mila persone, con l'obiettivo "di ultimare la campagna entro l'autunno" e arrivare a marzo "con 6 milioni di vaccinati".

