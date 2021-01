Mezz'ora in più, Arcuri: "Epidemia non è fuori controllo. In dieci giorni vaccini a 600 mila persone"

10 gennaio 2021 a

a

a

"L'epidemia di Covid non è fuori controllo". Parola di Domenico Arcuri, ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione di Rai 3, Mezz'ora in più. Il commissario all'emergenza sanitaria ha aggiunto: "L'epidemia va avanti a fasi altalenanti e ancora non si è palesato l'effetto delle misure adottate per le festività". Arcuri ha poi rivendicato l'avvio positivo della campagna di vaccinazione, sottolineando come "abbiamo vaccinato 600 mila persone in dieci giorni, finalmente si vede la luce in fondo al tunnel". "Al crescere del numero dei vaccinati, inoltre, si alzerà una barriera che ridurrà il numero dei contagi; contiamo di concludere questa campagna entro l'autunno".

