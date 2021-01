Matteo Renzi ai suoi: "Il governo si deve muovere, oppure ritireremo i ministri e faremo opposizione"

10 gennaio 2021 a

Basta con l'immobilismo, il governo si deve muovere e accelerare. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un messaggio ai suoi parlamentari nel corso di una riunione in videoconferenza che si è tenuta nella serata di ieri, 9 gennaio. Ma se l'esecutivo non si sveglierà, il partito sarà pronto a ritirare i suoi ministri dal governo e a fare opposizione. Ma Matteo Renzi ha tranquillizzato i suoi anche sul timore che si vada al voto: "Le elezioni non sono nemmeno una ipotesi", ha detto. L'ex premier ha ribadito la volonta di non consegnare il governo del Paese alla destra.

